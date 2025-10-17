ACCÈS LIBRE CARTE BLANCHE Lieu-dit Le Viala Lanuéjols
Cette année, Accès Libre invite Mathias Brossard & le collectif CCC (qu’on a déjà vu en Lozère avec Platonov et Perchée) pour une semaine de résidence et deux jours de rencontres artistiques ouvertes à tou·te·s.
Au programme lectures inédites, projections, balades en forêt, ateliers, discussions, banquet & DJ set.
Le collectif CCC lance son nouveau cycle Métamorphose, un projet au long cours qui imagine d’autres manières d’habiter la ville béton fissuré, chaos végétal, réinventions collectives…
Vendredi 17 octobre à partir de 19h
Présentation du projet Métamorphose
Lecture Portrait de P. (sortie de résidence)
Projection La Bataille de la Plaine film sur luttes urbaines à Marseille
Samedi 18 octobre dès 14h
Balade & discussions en forêt Que deviennent nos forêts ?
Atelier parents-enfants
Conférence-spectacle en plein air Grandeur nature
Lecture Portrait de B. (sortie de résidence)
– Banquet à prix libre
– DJ SET Pardon Garçon
– Jauge limitée ? réservation conseillée https://scenescroisees.fr/
– Programme complet https://www.calameo.com/read/0056648331d6ffcfdf7e2 .
Lieu-dit Le Viala Le Viala Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr
