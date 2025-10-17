ACCÈS LIBRE CARTE BLANCHE Lieu-dit Le Viala Lanuéjols

Accès Libre Carte blanche à Mathias Brossard & au Collectif CCC

– Fabrique Théâtrale du Viala, Lanuéjols

– Du 13 au 18 octobre Entrée libre !

Cette année, Accès Libre invite Mathias Brossard & le collectif CCC (qu’on a déjà vu en Lozère avec Platonov et Perchée) pour une semaine de résidence et deux jours de rencontres artistiques ouvertes à tou·te·s.

Au programme lectures inédites, projections, balades en forêt, ateliers, discussions, banquet & DJ set.

Le collectif CCC lance son nouveau cycle Métamorphose, un projet au long cours qui imagine d’autres manières d’habiter la ville béton fissuré, chaos végétal, réinventions collectives…

Vendredi 17 octobre à partir de 19h

Présentation du projet Métamorphose

Lecture Portrait de P. (sortie de résidence)

Projection La Bataille de la Plaine film sur luttes urbaines à Marseille

Samedi 18 octobre dès 14h

Balade & discussions en forêt Que deviennent nos forêts ?

Atelier parents-enfants

Conférence-spectacle en plein air Grandeur nature

Lecture Portrait de B. (sortie de résidence)

– Banquet à prix libre

– DJ SET Pardon Garçon

– Jauge limitée ? réservation conseillée https://scenescroisees.fr/

– Programme complet https://www.calameo.com/read/0056648331d6ffcfdf7e2 .

Lieu-dit Le Viala Le Viala Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Open Access ? Carte blanche to Mathias Brossard & Collectif CCC

– Fabrique Théâtrale du Viala, Lanuéjols

– October 13 to 18 ? Free admission!

This year, Accès Libre invites Mathias Brossard & the CCC collective

Full program: https://www.calameo.com/read/0056648331d6ffcfdf7e2

German :

Freier Zugang ? Carte blanche für Mathias Brossard & das CCC-Kollektiv

– Fabrique Théâtrale du Viala, Lanuéjols

– Vom 13. bis 18. Oktober ? Freier Eintritt!

Dieses Jahr lädt Accès Libre Mathias Brossard & das Kollektiv CCC ein

Vollständiges Programm: https://www.calameo.com/read/0056648331d6ffcfdf7e2

Italiano :

Accesso aperto? Carta bianca a Mathias Brossard & Collectif CCC

– Fabrique Théâtrale du Viala, Lanuéjols

– Dal 13 al 18 ottobre ? Ingresso libero!

Quest’anno, Accès Libre invita Mathias Brossard e il collettivo CCC

Programma completo: https://www.calameo.com/read/0056648331d6ffcfdf7e2

Espanol :

¿Acceso abierto? Carta blanca a Mathias Brossard y Collectif CCC

– Fabrique Théâtrale du Viala, Lanuéjols

– Del 13 al 18 de octubre ? Entrada gratuita

Este año, Accès Libre invita a Mathias Brossard & el colectivo CCC

Programa completo: https://www.calameo.com/read/0056648331d6ffcfdf7e2

