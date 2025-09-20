Accès libre et gratuit au musée pour les journées européennes du patrimoine Musée des traditions de l’île de Noirmoutier La Guérinière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Musée des traditions de l’île de Noirmoutier Place de l’église, 85680 La Guérinière, France La Guérinière 85680 Vendée Pays de la Loire 0251394139 https://la-gueriniere.fr/decouvrir-la-gueriniere/lieux-culturels-et-patrimoniaux/musee-des-traditions-de-l-ile La visite du musée des traditions de l’île de Noirmoutier vous fait découvrir le quotidien de Noirmoutrins des siècles derniers.

Les espaces du musée sont dédiés à la marine, la saliculture, à des reconstitutions d’intérieurs de maisons anciennes ainsi qu’à une riche collection de costumes traditionnels typiques de l’île.

Le musée accueille chaque année un nouvel artiste contemporain qui s’intègre à ce parcours avec une exposition de ses œuvres.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée des traditions de l’île de Noirmoutier