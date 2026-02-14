Accessible et paradisiaque Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 20:30 –

Gratuit : oui Tout public

Le répertoire est composé, en compositions et arrangements, de morceaux instrumentaux et surtout de chansons (Macédoine, Créole, Grèce, Auvergne …) et de bonne humeur portée par un 6 instruments classique de la fanfare, ainsi que toute leur voix. Entre pop française, musique créoles, trad ou aérobic, chaque morceau du concert est aussi prétexte à chorégraphie, blagues, jeux, chant collectif ou même des performances vraiment très impressionnantes. La participation du public est un enjeu essentiel du spectacle.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83



Afficher la carte du lieu Wattignies (Le) et trouvez le meilleur itinéraire

