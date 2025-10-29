Accompagnement au dépistage des troubles de l’écriture place Charles De Gaulle Yssingeaux

Accompagnement au dépistage des troubles de l’écriture place Charles De Gaulle Yssingeaux mercredi 29 octobre 2025.

Accompagnement au dépistage des troubles de l’écriture

place Charles De Gaulle Communauté de Communes des Sucs , Salle des Sucs Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Votre enfant a des difficultés d’écriture? Pourquoi faire un dépistage ?

A destination des enfants de + de 5 ans et encadré par des ergothérapeutes diplômées

place Charles De Gaulle Communauté de Communes des Sucs , Salle des Sucs Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 06 10 12 parentalite@cc-des-sucs.fr

English :

Does your child have handwriting difficulties? Why do a screening?

For children aged 5 and over, supervised by qualified occupational therapists

German :

Hat Ihr Kind Schwierigkeiten mit dem Schreiben? Warum sollte man ein Screening durchführen?

Für Kinder ab 5 Jahren und unter Anleitung von diplomierten Ergotherapeuten

Italiano :

Il vostro bambino ha difficoltà di scrittura? Perché sottoporsi allo screening?

Per i bambini a partire dai 5 anni, sotto la supervisione di terapisti occupazionali qualificati

Espanol :

¿Tiene su hijo dificultades para escribir a mano? ¿Por qué someterse al screening?

Para niños a partir de 5 años, supervisados por terapeutas ocupacionales cualificados

