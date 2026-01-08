Accompagnement des enfants DYS. Rencontre avec les professionnels Espace Ressource des Familles Gençay

samedi 17 janvier 2026.

Espace Ressource des Familles 26 Ter rue de l'aumônerie Gençay Vienne

17 janvier 2026
Intervention de la Danielle PILLOt sur les dossier MDPH suivie d’ateliers animés par un psychomotricien, un ostéopathe et un orthoptiste. Gratuit et ouvert à tous, sur inscription (places limités).   .

Espace Ressource des Familles 26 Ter rue de l’aumônerie Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 16 06 23  contact@reseaudys86.fr

