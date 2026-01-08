Accompagnement des enfants DYS. Rencontre avec les professionnels Espace Ressource des Familles Gençay

Accompagnement des enfants DYS. Rencontre avec les professionnels

Espace Ressource des Familles 26 Ter rue de l’aumônerie Gençay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Intervention de la Danielle PILLOt sur les dossier MDPH suivie d’ateliers animés par un psychomotricien, un ostéopathe et un orthoptiste. Gratuit et ouvert à tous, sur inscription (places limités). .

Espace Ressource des Familles 26 Ter rue de l’aumônerie Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 16 06 23 contact@reseaudys86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Accompagnement des enfants DYS. Rencontre avec les professionnels

L’événement Accompagnement des enfants DYS. Rencontre avec les professionnels Gençay a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou