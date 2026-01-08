Accompagnement des enfants DYS. Rencontre avec les professionnels Espace Ressource des Familles Gençay
Espace Ressource des Familles 26 Ter rue de l'aumônerie Gençay Vienne
Intervention de la Danielle PILLOt sur les dossier MDPH suivie d’ateliers animés par un psychomotricien, un ostéopathe et un orthoptiste. Gratuit et ouvert à tous, sur inscription (places limités). .
