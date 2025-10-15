Accompagnement Mon Espace Santé Espace PENSA Royan
Accompagnement Mon Espace Santé
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-15 10:00:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Mon Espace Santé est un service public numérique permettant de centraliser et gérer ses données de santé.
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
Mon Espace Santé is a digital public service for centralizing and managing health data.
German :
Mein Gesundheitsraum ist ein digitaler öffentlicher Dienst, mit dem man seine Gesundheitsdaten zentralisieren und verwalten kann.
Italiano :
Mon Espace Santé è un servizio pubblico digitale per la centralizzazione e la gestione dei dati sanitari.
Espanol :
Mon Espace Santé es un servicio público digital de centralización y gestión de datos sanitarios.
