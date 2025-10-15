Accompagnement Mon Espace Santé Espace PENSA Royan

Accompagnement Mon Espace Santé

Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-15 10:00:00
Mon Espace Santé est un service public numérique permettant de centraliser et gérer ses données de santé.
Espace PENSA 113 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67  sante@mairie-royan.fr

English :

Mon Espace Santé is a digital public service for centralizing and managing health data.

German :

Mein Gesundheitsraum ist ein digitaler öffentlicher Dienst, mit dem man seine Gesundheitsdaten zentralisieren und verwalten kann.

Italiano :

Mon Espace Santé è un servizio pubblico digitale per la centralizzazione e la gestione dei dati sanitari.

Espanol :

Mon Espace Santé es un servicio público digital de centralización y gestión de datos sanitarios.

