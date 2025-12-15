ACCOMPAGNER ET PRENDRE SOINS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, INTEGREZ L’EQUIPE D’HANDICAP SERVICE 35 Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 8 janvier 2026, 09h15 Ille-et-Vilaine

A l’écoute de chaque bénéficiaire en situation de handicap qui souhaite vivre à son domicile et à partir de son projet de vie, l’association Handicap Services 35 a pour objectif de : -proposer une aid

A l’écoute de chaque bénéficiaire en situation de handicap qui souhaite vivre à son domicile et à partir de son projet de vie, l’association Handicap Services 35 a pour objectif de : -proposer une aide humaine au quotidien grâce à l’intervention de qualité d’une équipe de professionnels qui accompagne et/ou soigne dans le respect et la bienveillance Nous vous proposons des missions d’accompagnement auprès de personnes en situation de handicap moteur et visuel, au domicile et à l’extérieur du dom

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T09:15:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T12:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/547998

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine