Accompagner la motricité de bébé Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 14:00 – 16:15

Gratuit : non Tarif libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Gwenaëlle Chevalier et Alexandra MarazanoLe nourrisson à bambin qui gambade partout, bébé passe par beaucoup d’étapes en si peu de temps. Pas toujours facile de suivre ce rythme et ces explorations toujours plus nombreuses ! Ces nouvelles compétences donnent des ailes aux enfants, leur permettent de découvrir le monde par eux-mêmes. Ce qui nous émeut souvent, nous inquiète parfois et nous pose question assurément.Dans cet atelier, nous vous proposons de discuter de la motricité de bébé. Quelles sont les étapes que bébé va vivre ? Comment l’encourager à explorer en sécurité ?A travers vos témoignages et vos questionnements, nous pourrons vous apporter des clés de compréhension du développement psychomoteur de bébé pour l’accompagner, l’encourager et s’adapter à son rythme et ses besoins.-Cet atelier sera animé par : Gwenaëlle Chevalier, Educatrice de jeunes enfants formée à l’accompagnement parental et postnatal, Formatrice petite enfance ;Alexandra Marazano, Consultante en parentalité et éducation formée à l’approche Filliozat, qui accompagne les parents dans leurs petits et grands défis de la parentalité. -Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/accompagner-la-motricite-de-bebe



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