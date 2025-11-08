Accompagner la vie jusqu’à son dernier souffle place Charlemagne Upie

Accompagner la vie jusqu’à son dernier souffle

place Charlemagne Maison des associations Upie Drôme

Présentation suivie d’un échange avec Annick Plessis, infirmière et thanadoula.

Formée à l’Institut Ressources et Accompagnement Deuils et fin de vie, elle viendra nous parler de son expérience et des possibilités d’accompagner humainement la fin de vie.

English :

Presentation followed by a discussion with Annick Plessis, nurse and thanadoula.

Trained at the Institut Ressources et Accompagnement Deuils et fin de vie, she will talk about her experience and the possibilities of humanely accompanying the end of life.

German :

Präsentation mit anschließendem Austausch mit Annick Plessis, Krankenschwester und Thanadoula.

Sie wurde am Institut Ressources et Accompagnement Deuils et fin de vie ausgebildet und wird über ihre Erfahrungen und die Möglichkeiten einer humanen Begleitung am Lebensende berichten.

Italiano :

Presentazione seguita da un dibattito con Annick Plessis, infermiera e tanadoula.

Formatasi presso l’Institut Ressources et Accompagnement Deuils et fin de vie, parlerà della sua esperienza e delle possibilità di fornire un supporto umano alla fine della vita.

Espanol :

Presentación seguida de un debate con Annick Plessis, enfermera y tanatóloga.

Formada en el Institut Ressources et Accompagnement Deuils et fin de vie, hablará de su experiencia y de las posibilidades de prestar un apoyo humano al final de la vida.

