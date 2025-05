« Accompagner l’enfant vers l’autonomie » – Soustons, 20 mai 2025 15:00, Soustons.

Temps d’échanges entre parents animé par Aline.

Venez partager vos expériences et vos questionnements autour d’un café. .

Avenue Labouyrie, Plaine de l’Isle Verte

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : « Accompagner l’enfant vers l’autonomie »

Time for parents to chat, led by Aline.

German : « Accompagner l’enfant vers l’autonomie »

Austausch zwischen Eltern unter der Leitung von Aline.

Italiano :

Un momento di conversazione per i genitori, guidato da Aline.

Espanol : « Accompagner l’enfant vers l’autonomie »

Un momento para que los padres charlen, dirigido por Aline.

