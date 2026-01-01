Accompagner les enfants du XXIe Les nouveaux codes Pr REVOL La Nativité Aix-en-Provence

Accompagner les enfants du XXIe Les nouveaux codes Pr REVOL

Jeudi 22 janvier 2026 de 19h à 21h30. La Nativité 8 rue Jean Andreani Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 21:30:00

2026-01-22

Vous êtes parfois désemparé face aux comportements des enfants et adolescents d’aujourd’hui ? Et si le code de la relation éducative avait changé ? Comprenez les mutations sociales, gérez écrans et image, et préservez confiance et empathie.

L’époque est particulière !

Parents et enseignants peuvent se sentir logiquement désemparés face aux enfants et aux adolescents du XXIème siècle, avec l’impression désagréable de se retrouver face à une porte verrouillée dont le code a changé. L’obstacle peut devenir infranchissable à un âge où la relation éducative impose confiance et empathie réciproques.

Les enfants nés depuis 2000 obligent les générations antérieures à composer différemment. Ils n’occupent pas le même espace, imposent de nouvelles façons de se nourrir, de s’habiller, de négocier avec les adultes et de gérer les rapports sociaux. Sans oublier un intérêt particulier pour les écrans, avec leur propre image bien sûr au centre de toutes les préoccupations.

Comprendre les particularités de cette génération devient alors un challenge nécessaire, exaltant mais compliqué. Aborder l’importance de l’hygiène de vie, du travail scolaire et des conduites à risques nécessite d’être au préalable sensibilisé aux nouveaux codes des adolescents. Surinformés, hyper-connectés, ils recherchent des plaisirs immédiats et peinent à se projeter dans un avenir rendu confus par une série d’évènements peu rassurants (Sida, chômage, attentats, tsunamis, pandémies, guerre en Europe et au Moyen Orient…).

Pour les familles, le challenge est d’importance. Accompagner au plus près ces millénials impose de comprendre les incroyables mutations sociologiques survenues depuis 30 ans. Avec l’obligation de s’adapter pour éviter les malentendus inter-générationnels et préparer les nouvelles générations aux enjeux du XXIème siècle. .

La Nativité 8 rue Jean Andreani Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône

Do you sometimes feel helpless when faced with the behaviour of today’s children and teenagers? What if the rules of educational relationships had changed? Understand social changes, manage screen time and image, and maintain trust and empathy.

