accompagner mon enfant dans son coming-out Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

Se retrouver entre parents, sans jugement, pour aborder une thématique qui nous interroge et/ou nous intéresse.

Pour se sentir soutenu dans son rôle de parents, partager ses expériences et conseils et repartir avec des pistes de réflexion.

Rencontres guidées par des animateurs professionnels et parfois encadrées par des spécialistes selon les thématiques, autour d’un moment convivial.

Jeudi 13 novembre de 19h30 à 21h30 : « Accompagner mon enfant dans son coming-out » (à l’occasion du Festival des Fiertés 2025)

Toutes les dates pour l’année 2025-2026 : https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/cafe-des-parents

Être parent… et si on en parlait autour d’un moment convivial ?

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

Gratuit avec l’adhésion annuelle au Centre Social (2€)

Inscription obligatoire : https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/cafe-des-parents

Public adultes.

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr