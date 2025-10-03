Accompagner nos enfants face aux écrans Médiathèque municipale De Cheptainville Cheptainville

Entrée gratuite

Début : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Conférence participative : trouver l’équilibre entre liberté et sécurité

Participez à une réflexion interactive sur la manière de concilier liberté et sécurité au quotidien. Cette conférence sera animée par Aurélie Chevalier, éducatrice et formatrice, qui partagera son expertise et invitera chacun à échanger et à poser ses questions.

Médiathèque municipale De Cheptainville RUE DU VILLAGE 91630 Cheptainville Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France 0164561870

