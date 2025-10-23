Accord Jazz & Vins Mas Montel Mas Granier Aspères

Accord Jazz & Vins Mas Montel Mas Granier Aspères jeudi 23 octobre 2025.

Accord Jazz & Vins

Mas Montel Mas Granier 2 chemin du Mas Montel Aspères Gard

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

concert, dîner buffet et vin compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23 23:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Profitez d’un concert de Jazz autour d’un dîner buffet aux saveurs locales accompagnées des vins du domaine…

.

Mas Montel Mas Granier 2 chemin du Mas Montel Aspères 30250 Gard Occitanie +33 4 66 80 01 21 contact@masgranier.com

English :

Enjoy a jazz concert with a buffet dinner of local flavors accompanied by wines from the estate…

German :

Genießen Sie ein Jazzkonzert bei einem Abendessen vom Buffet mit lokalen Köstlichkeiten, begleitet von den Weinen des Weinguts…

Italiano :

Godetevi un concerto jazz con una cena a buffet a base di sapori locali accompagnati dai vini della tenuta…

Espanol :

Disfrute de un concierto de jazz con una cena bufé de sabores locales acompañada de vinos de la finca…

L’événement Accord Jazz & Vins Aspères a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays de Sommières