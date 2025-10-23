Accord Jazz & Vins Mas Montel Mas Granier Aspères
Accord Jazz & Vins
Mas Montel Mas Granier 2 chemin du Mas Montel Aspères Gard
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
concert, dîner buffet et vin compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 19:00:00
fin : 2025-10-23 23:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Profitez d’un concert de Jazz autour d’un dîner buffet aux saveurs locales accompagnées des vins du domaine…
Mas Montel Mas Granier 2 chemin du Mas Montel Aspères 30250 Gard Occitanie +33 4 66 80 01 21 contact@masgranier.com
English :
Enjoy a jazz concert with a buffet dinner of local flavors accompanied by wines from the estate…
German :
Genießen Sie ein Jazzkonzert bei einem Abendessen vom Buffet mit lokalen Köstlichkeiten, begleitet von den Weinen des Weinguts…
Italiano :
Godetevi un concerto jazz con una cena a buffet a base di sapori locali accompagnati dai vini della tenuta…
Espanol :
Disfrute de un concierto de jazz con una cena bufé de sabores locales acompañada de vinos de la finca…
