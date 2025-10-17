Accord mets & vins de Provence au restaurant Le Belvédère Restaurant Le Belvédère Flassans-sur-Issole

Accord mets & vins de Provence au restaurant Le Belvédère

Restaurant Le Belvédère 14 rue Jules Ferry Flassans-sur-Issole Var

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Menu complet composé à partir des produits de saison. Accord mets & vins dans le cadre de la maison d’hôtes de charme « le Belvédère ».

Restaurant Le Belvédère 14 rue Jules Ferry Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 75 84 96 80 lebelvedere.flassans83@orange.fr

English :

VINEYARDS ON STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS

Full menu based on seasonal produce. Wine & food pairing in the charming guest house « Le Belvédère ».

German :

EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN

Vollständiges Menü, das aus saisonalen Produkten zusammengestellt wird. Abstimmung von Speisen & Weinen im Rahmen des charmanten Gästehauses « le Belvédère ».

Italiano :

VIGNETI IN SCENA! GIORNATE DEI VIGNETI E DELLE SCOPERTE

Menu completo a base di prodotti di stagione. Abbinamento vino e cibo nell’incantevole guest house « Le Belvédère ».

Espanol :

VIÑEDOS A ESCENA DÍAS DE VIÑEDOS Y DESCUBRIMIENTOS

Menú completo a base de productos de temporada. Maridaje en la encantadora casa de huéspedes « Le Belvédère ».

