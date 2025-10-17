Accord mets & vins de Provence au restaurant Le Belvédère Restaurant Le Belvédère Flassans-sur-Issole
Accord mets & vins de Provence au restaurant Le Belvédère
Restaurant Le Belvédère 14 rue Jules Ferry Flassans-sur-Issole Var
Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-19
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Menu complet composé à partir des produits de saison. Accord mets & vins dans le cadre de la maison d’hôtes de charme « le Belvédère ».
Restaurant Le Belvédère 14 rue Jules Ferry Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 75 84 96 80 lebelvedere.flassans83@orange.fr
English :
VINEYARDS ON STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS
Full menu based on seasonal produce. Wine & food pairing in the charming guest house « Le Belvédère ».
German :
EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN
Vollständiges Menü, das aus saisonalen Produkten zusammengestellt wird. Abstimmung von Speisen & Weinen im Rahmen des charmanten Gästehauses « le Belvédère ».
Italiano :
VIGNETI IN SCENA! GIORNATE DEI VIGNETI E DELLE SCOPERTE
Menu completo a base di prodotti di stagione. Abbinamento vino e cibo nell’incantevole guest house « Le Belvédère ».
Espanol :
VIÑEDOS A ESCENA DÍAS DE VIÑEDOS Y DESCUBRIMIENTOS
Menú completo a base de productos de temporada. Maridaje en la encantadora casa de huéspedes « Le Belvédère ».
