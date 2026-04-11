ACCORD METS & VINS TERROIR SAINT‑CHINIAN ROQUEBRUN Roquebrun

Roquebrun

ACCORD METS & VINS TERROIR SAINT‑CHINIAN ROQUEBRUN

9 Avenue du Roc de l’Estang Roquebrun Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un menu spécialement conçu en collaboration avec Le Petit Nice rencontre sept cuvées rouges emblématiques du terroir de Saint‑Chinian Roquebrun. Une immersion gourmande où chaque plat trouve son accord parfait, pensée pour les amateurs de gastronomie et de découvertes œnologiques.

Date limite de réservation 4 avril

Cet événement gastronomique propose une rencontre raffinée entre la cuisine du Petit Nice et les vins rouges du terroir de Saint‑Chinian Roquebrun. Le chef élabore un menu en quatre temps, imaginé pour révéler toute la richesse aromatique des cuvées sélectionnées.

Chaque accord est présenté comme une véritable exploration sensorielle, mettant en lumière la typicité des vins, la finesse des tanins et la profondeur des arômes propres à ce terroir d’exception.

L’expérience se déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse, idéale pour les passionnés de gastronomie, les curieux de l’univers viticole ou les visiteurs en quête d’un moment privilégié autour des saveurs locales.

L’événement est proposé en partenariat avec les vignerons de Saint‑Chinian Roquebrun, qui partagent leur savoir-faire et accompagnent les dégustations pour offrir une compréhension complète des accords.

Une parenthèse gourmande qui valorise les produits du territoire et invite à savourer pleinement l’identité culinaire et viticole du Haut-Languedoc.

3 BONNES RAISONS

1. Une expérience gastronomique rare mêlant créativité culinaire et vins rouges d’exception du terroir.

2. Un menu élaboré spécialement pour l’événement, pensé pour sublimer chaque accord.

3. Une immersion conviviale et authentique au cœur du savoir‑faire local. .

9 Avenue du Roc de l’Estang Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 87 04 55 52

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English :

A menu specially designed in collaboration with Le Petit Nice features seven red wines emblematic of the Saint-Chinian Roquebrun terroir. A gourmet immersion where each dish finds its perfect match, designed for lovers of gastronomy and ?nological discoveries.

Reservation deadline: April 4

L’événement ACCORD METS & VINS TERROIR SAINT‑CHINIAN ROQUEBRUN Roquebrun a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC