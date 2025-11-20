Accord thés et chocolats

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Plongez dans un atelier où la richesse du chocolat rencontre la finesse du thé.

Découvrez des accords subtils et équilibrés, où chacun révèle les arômes de l’autre dans une danse gourmande. Un véritable dialogue de saveurs, pour un moment de pure gourmandise.

Lieu défini lors de l’inscription.

6 personnes maximum par atelier. Organisé par Ophélie Grebic. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

Immerse yourself in a workshop where the richness of chocolate meets the finesse of tea.

German :

Tauchen Sie in ein Atelier ein, in dem die Reichhaltigkeit der Schokolade auf die Feinheit des Tees trifft.

Italiano :

Immergetevi in un laboratorio dove la ricchezza del cioccolato incontra la finezza del tè.

Espanol :

Sumérjase en un taller donde la riqueza del chocolate se une a la delicadeza del té.

L’événement Accord thés et chocolats Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons