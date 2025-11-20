Accord thés et fromages

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10 19:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Partez à la découverte d’une alliance aussi surprenante que savoureuse.

Lors de cet atelier, vous dégusterez des thés soigneusement sélectionnés, chacun accompagné d’un fromage assorti pour révéler toute la richesse de leurs arômes en harmonie.

Lieu défini lors de l’inscription. Limité à 6 personnes.

Organisé par Ophélie Grebic. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

Discover an alliance as surprising as it is delicious.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie eine überraschende und schmackhafte Verbindung kennen.

Italiano :

Scoprite una combinazione tanto sorprendente quanto deliziosa.

Espanol :

Descubra una combinación tan sorprendente como deliciosa.

