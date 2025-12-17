ACCORD VIN ET CAVIAR Aniane

ACCORD VIN ET CAVIAR

Au Chateau de Capion Aniane Hérault

Tarif : 54 – 54 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Succombez à une dégustation raffinée alliant les cuvées d’exception au château Capion et le caviar unique du château Castiollonne, en plein cœur des Terrasses du Larzac. Laissez-vous guider à travers les subtils accords entre vins et caviar et vivez un moment sensoriel hors du commun, entre gourmandise, découverte et élégance.

Au Chateau de Capion Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Succumb to a refined tasting combining the exceptional vintages of Château Capion and the unique caviar of Château Castiollonne, in the heart of the Terrasses du Larzac. Let us guide you through the subtle pairing of wine and caviar, and experience an extraordinary sensory moment of gourmandise, discovery and elegance.

