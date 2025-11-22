ACCORD VIN ET CAVIAR L’ART DU GOÛT Aniane

ACCORD VIN ET CAVIAR L’ART DU GOÛT

Tarif : – – 54 EUR

Succombez à une dégustation raffinée alliant les cuvées d’exception du Château Capion et le caviar unique du Château Castillonne, en plein cœur des Terrasses du Larzac.

11h00 Entrez dans le caveau du Château Capion et laissez-vous guider à travers ses chais. Découvrez l’histoire du domaine et le savoir-faire qui façonne ses cuvées.

11h30 Laissez-vous guider à travers les subtils accords entre vins et caviar, et vivez un moment sensoriel hors du commun, entre gourmandise, découverte et élégance.

Une expérience exclusive pour les amateurs de plaisirs fins et de saveurs rares. .

English :

Succumb to a refined tasting combining the exceptional vintages of Château Capion and the unique caviar of Château Castillonne, right in the heart of the Terrasses du Larzac.

German :

Genießen Sie eine raffinierte Verkostung, bei der die außergewöhnlichen Cuvées des Château Capion und der einzigartige Kaviar des Château Castillonne im Herzen der Terrasses du Larzac miteinander kombiniert werden.

Italiano :

Concedetevi una raffinata degustazione che combina le annate eccezionali di Château Capion e il caviale unico di Château Castillonne, proprio nel cuore delle Terrasses du Larzac.

Espanol :

Deléitese con una refinada degustación que combina las cosechas excepcionales del Château Capion y el caviar único del Château Castillonne, en pleno corazón de las Terrasses du Larzac.

