ACCORD VIN & GARRIGUE Valflaunès

ACCORD VIN & GARRIGUE Valflaunès vendredi 10 octobre 2025.

ACCORD VIN & GARRIGUE

Hameau de Lancyre Valflaunès Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Partez pour une promenade guidée à deux voix entre plantes sauvages de la garrigue et secrets de la vigne, avant de savourer une dégustation privative des vins du domaine accompagnés de bouchées aux saveurs végétales. Une soirée idéale pour les amoureux de nature et de terroir.

Hameau de Lancyre Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

English :

Join us for a two-voice guided walk through the wild plants of the garrigue and the secrets of the vine, before enjoying a private tasting of the estate’s wines accompanied by vegetal-flavored appetizers. An ideal evening for nature and terroir lovers.

German :

Begeben Sie sich auf einen geführten Spaziergang mit zwei Stimmen zwischen den wilden Pflanzen der Garrigue und den Geheimnissen des Weinbaus, bevor Sie eine private Weinprobe mit den Weinen des Weinguts genießen, die von Häppchen mit pflanzlichen Aromen begleitet werden. Ein idealer Abend für Natur- und Terroir-Liebhaber.

Italiano :

Unitevi a noi in una passeggiata guidata a due voci tra le piante selvatiche della gariga e i segreti delle vigne, prima di degustare privatamente i vini della tenuta accompagnati da stuzzichini dal sapore vegetale. Una serata perfetta per gli amanti della natura e dei prodotti locali.

Espanol :

Acompáñenos en un paseo guiado a dos voces por las plantas silvestres de la garriga y los secretos de las viñas, antes de disfrutar de una degustación privada de los vinos de la finca acompañada de aperitivos con sabor vegetal. Es la velada perfecta para los amantes de la naturaleza y los productos locales.

