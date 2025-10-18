Accord vins et fromages Château Roubine Lorgues

Accord vins et fromages Château Roubine Lorgues samedi 18 octobre 2025.

Accord vins et fromages

Château Roubine 4216 route de Draguignan Lorgues Var

Début : 2025-10-18 12:00:00

fin : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

cours d’élaboration de sushis et dégustation avec les vins du domaines

Château Roubine 4216 route de Draguignan Lorgues 83510 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 85 94 94

English :

sushi-making class and tasting with estate wines

German :

sushi-Kurs und Verkostung mit den Weinen des Weinguts

Italiano :

lezione di sushi e degustazione di vini della tenuta

Espanol :

clase de elaboración de sushi y degustación con vinos de la finca

