Accord vins & verrines parcours de saveurs Domaine Baud Le Vernois

Accord vins & verrines parcours de saveurs Domaine Baud Le Vernois vendredi 17 octobre 2025.

Accord vins & verrines parcours de saveurs

Domaine Baud 222 Route de Voiteur Le Vernois Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 16:00:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Dates et horaires 17 octobre à 16h, 18 octobre à 10h et 16h.

Dans le cadre de Vignobles en Scènes, nous commencerons ce divin moment tout d’abord par la visite guidée de nos caves historiques, puis le chai de vinification plus récent en passant par la mise en bouteille, l’étiquetage et la commercialisation, vous pourrez ainsi vivre avec nous les étapes passionnantes de notre métier de vignerons !

Ensuite, laissez-vous tenter par un moment exceptionnel à la découverte de la complexité et la richesse du terroir Jurassien. Pour cela nous vous proposons la dégustation de 7 succulentes verrines* (5 salées et 2 sucrées) accompagnant 7 vins de notre Domaine.

Les verrines sont signées par le Chef Christophe Bassard du Restaurant » La Parenthèse » à Chille

1. Cuvée Flor (Chardonnay Ouillé) Tartare de thon rouge roulé aux aromates, marinade aux algues et poivre Kâmpôt vert au sel

2. Les Prémices (Chardonnay en fût) Cake jambon cru du Haut Doubs, Comté et crème montée moutarde

3. Trousseau « Cousu Main » Verrine de pressé de lapin aux trompettes et pickles de légumes croquants

4. Tradition « 2 Grains » (Chardonnay/Savagnin) Feuilleté de Morteau, Comté et noisettes

5. Vin Jaune Côtes-du-Jura Concassé d’asperges aux aromates et mayonnaise curry Vin Jaune

6.FraisNésie (Mousseux à la fleur de Sureau) Sabayon chocolat noir, dés de brownies, noisettes caramélisées

7. Macvin du Jura Macaron chocolat blanc et griottines .

Domaine Baud 222 Route de Voiteur Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 31 41 caveau@domainebaud.fr

English : Accord vins & verrines parcours de saveurs

German : Accord vins & verrines parcours de saveurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Accord vins & verrines parcours de saveurs Le Vernois a été mis à jour le 2025-08-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)