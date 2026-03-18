Accordéon avec Gilles Pichard Salle max Favalelli Varennes-sur-Allier

Accordéon avec Gilles Pichard

Salle max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre de la semaine du lien social. la Charte des ainés organise partout sur la comcom des ateliers, évènements pour les seniors. Venez dansez avec l’accordéon de Mr Pichard!

.

Salle max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 33 18 89 residencejeannesaulnier@varennes-sur-allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Social Link Week, the Seniors’ Charter is organizing workshops and events for seniors all over the comcom. Come and dance to Mr Pichard’s accordion!

L’événement Accordéon avec Gilles Pichard Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire