Accordéon et Gourmandises
Pinon Aisne
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Nouvelle danse sur les airs d’accordéon de Nicolas Demizieux, accompagnée de gourmandises à acheter pour soutenir les jeunes du Point Rencontres Jeunes.
Le 21 janvier à 15h
Salle des fêtes, Pinon Gratuit 0 .
Pinon 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr
