Accordéon et Gourmandises

Pinon Aisne

Gratuit

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Nouvelle danse sur les airs d’accordéon de Nicolas Demizieux, accompagnée de gourmandises à acheter pour soutenir les jeunes du Point Rencontres Jeunes.

Le 21 janvier à 15h

Salle des fêtes, Pinon Gratuit

Pinon 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr

