Accordéon et gourmandises Trosly-Loire
Accordéon et gourmandises
Trosly-Loire Aisne
Début : 2025-11-23 15:00:00
2025-11-23
Dansez sur les airs d’accordéon de Nicolas Demizieux et régalez-vous avec les gourmandises vendues par les jeunes du Point Rencontres Jeunes.
Le 23 novembre à 15h
Salle des fêtes, Trosly-Loire Gratuit 0 .
Trosly-Loire 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 ccueil@picardiedeschateaux.fr
