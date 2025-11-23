Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Accordéon et gourmandises

Trosly-Loire Aisne

Gratuit

Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dansez sur les airs d’accordéon de Nicolas Demizieux et régalez-vous avec les gourmandises vendues par les jeunes du Point Rencontres Jeunes.

Le 23 novembre à 15h
Salle des fêtes, Trosly-Loire Gratuit 0  .

Trosly-Loire 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13  ccueil@picardiedeschateaux.fr

