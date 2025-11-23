Accordéon et gourmandises

Trosly-Loire Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Dansez sur les airs d’accordéon de Nicolas Demizieux et régalez-vous avec les gourmandises vendues par les jeunes du Point Rencontres Jeunes.

Le 23 novembre à 15h

Salle des fêtes, Trosly-Loire Gratuit 0 .

Trosly-Loire 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 ccueil@picardiedeschateaux.fr

L’événement Accordéon et gourmandises Trosly-Loire a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard