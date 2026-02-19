ACCORDEON LATINO Vendenesse-lès-Charolles
ACCORDEON LATINO Vendenesse-lès-Charolles samedi 14 mars 2026.
ACCORDEON LATINO
SALLE DES FETES DE VENDENESSE-LES-CHAROLLES Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-14
2026-03-14
En solo, petits et grands ensembles, la classe d’accordéon et la Fanfare à Boutons vous feront découvrir les différents styles de musiques d’Amérique du sud. Un concert haut en couleurs ! .
SALLE DES FETES DE VENDENESSE-LES-CHAROLLES Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
