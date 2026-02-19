ACCORDEON LATINO

SALLE DES FETES DE VENDENESSE-LES-CHAROLLES Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

En solo, petits et grands ensembles, la classe d’accordéon et la Fanfare à Boutons vous feront découvrir les différents styles de musiques d’Amérique du sud. Un concert haut en couleurs ! .

SALLE DES FETES DE VENDENESSE-LES-CHAROLLES Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ACCORDEON LATINO

L’événement ACCORDEON LATINO Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-02-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III