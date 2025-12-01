Accordéon Légende Soirée hommage 2915 Les Valseuses Lannion

Accordéon Légende Soirée hommage 2915

Les Valseuses 1 Rue de la Coudraie Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

La Cité de la Musique Bretonne, Ti ar Vro Trégor-Goëlo, Musikadomia et l’atelier MC-Accordéons du Trégor vous proposent une soirée hommage au 2915 dans le charmant et authentique bar Les Valseuses à Brelevenez.

L’accordéon 2915 est le modèle le plus courant et le plus mythique de chez Hohner. Moult folkeurs des années 70 ont commencé à faire leurs gammes dessus. Aujourd’hui encore, les débutants transpirent à jouer leurs premiers morceaux sur cet instrument. C’est véritablement le modèle d’accordéon le plus répandu.

L’accueil se fera en musique à partir de 18h30.

Pour compter son histoire, Marc Perrone sera en visio depuis Paris à partir de 19h.

A 19h45, tous les 2915 présents pourront sonner en même temps. Ramenez le vôtre ! Même Jean-Marc, patron des Valseuses, a le sien !!

A partir de 20h30, scène ouverte accordéon avec notamment Philippe Krümm, Sébastien Bertrand, Bernard Lasbleiz… Venez jouer !

Restauration prévue sur place. Galettes et crêpes. .

