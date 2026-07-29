Accordéon Show D’elfe in Breizh Dinéault

Informations pratiques

Dinéault

Accordéon Show

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Accordéon Show et ambiance bretonne et irlandaise avec Hyacinthe Le Henaff au Resto’Bar D’Elfe in Breizh .

D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44

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English :

L’événement Accordéon Show Dinéault a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE