AGENDA · Dinéault
Accordéon Show D’elfe in Breizh Dinéault
vendredi 7 août 2026 · D'elfe in Breizh · Dinéault
Informations pratiques
Dinéault
Accordéon Show
D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Accordéon Show et ambiance bretonne et irlandaise avec Hyacinthe Le Henaff au Resto’Bar D’Elfe in Breizh .
D’elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44
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English :
L’événement Accordéon Show Dinéault a été mis à jour le 2026-07-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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