Accords cachés ? Femmes et musique dans les collections du Musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Accords cachés ? Femmes et musique dans les collections du Musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Visite dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.

Ouvrez l’œil et tendez l’oreille les femmes musiciennes se dévoilent en filigrane dans les œuvres du musée. Une exploration thématique de la place des femmes dans la musique et l’art.

Sur inscription au 02.43.47.38.51

14h30 Musée de Tessé

À partir de 6 ans .

English :

Visit as part of Women’s Rights Week.

