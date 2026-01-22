Accords Charentes -Domaine des tonneaux Domaine des Tonneaux Jarnac-Champagne
Domaine des Tonneaux 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-04-01
fin : 2026-10-31
2026-04-01
Accords Charentes c’est une visite de la Distillerie et du Chai, suivie d’une dégustation du Pineau des Charentes blanc ou Rosé et d’un Cognac VSOP accompagné d’un met en accord avec la dégustation
Domaine des Tonneaux 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 57 19 domainedestonneaux@hotmail.fr
English :
Accords Charentes is a visit to the Distillery and Chai, followed by a tasting of white or rosé Pineau des Charentes and a VSOP Cognac accompanied by a matching dish
