Accords Charentes -Domaine des tonneaux Domaine des Tonneaux Jarnac-Champagne

Accords Charentes -Domaine des tonneaux

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-31

Accords Charentes c’est une visite de la Distillerie et du Chai, suivie d’une dégustation du Pineau des Charentes blanc ou Rosé et d’un Cognac VSOP accompagné d’un met en accord avec la dégustation

Domaine des Tonneaux 14 rue des Tonneaux Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 57 19 domainedestonneaux@hotmail.fr

English :

Accords Charentes is a visit to the Distillery and Chai, followed by a tasting of white or rosé Pineau des Charentes and a VSOP Cognac accompanied by a matching dish

L’événement Accords Charentes -Domaine des tonneaux Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac