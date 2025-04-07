Accords Comté et Vins du Jura rue de la Maison du Comté Poligny

Accords Comté et Vins du Jura

rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

La Maison du Comté vous propose un atelier Dégustation Comté et Vins . Cet atelier vous permettra de découvrir les alliances Comté et Vins du Jura. Visite libre du musée comprise avant l’atelier

Passionnée par la gastronomie, Isabelle vous propose de découvrir les accords Comté et Vins du Jura !

Pour les adultes uniquement

Réservation en ligne obligatoire .

rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Accords Comté et Vins du Jura

L’événement Accords Comté et Vins du Jura Poligny a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)