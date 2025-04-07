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Accords Comté et Vins du Jura rue de la Maison du Comté Poligny

Accords Comté et Vins du Jura rue de la Maison du Comté Poligny mardi 7 avril 2026.

Lieu : rue de la Maison du Comté

Adresse : La Maison du Comté

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : mardi 7 avril 2026

Fin : mardi 7 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 20.5 20.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Accords Comté et Vins du Jura

rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 20.5 – 20.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

La Maison du Comté vous propose un atelier Dégustation Comté et Vins . Cet atelier vous permettra de découvrir les alliances Comté et Vins du Jura. Visite libre du musée comprise avant l’atelier

Passionnée par la gastronomie, Isabelle vous propose de découvrir les accords Comté et Vins du Jura !

Pour les adultes uniquement
Réservation en ligne obligatoire   .

rue de la Maison du Comté La Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

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English : Accords Comté et Vins du Jura

L’événement Accords Comté et Vins du Jura Poligny a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)