Accords en cave Vin & Chocolat Parnay

Accords en cave Vin & Chocolat

22 route de Saumur Parnay Maine-et-Loire

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Vous êtes invités à une expérience sensorielle unique lors de l’atelier “Accords en cave Vin & Chocolat”, en collaboration avec Jérôme Duffault, artisan chocolatier angevin de Nuances de Chocolat .

Éveillez vos sens dans une ambiance chaleureuse et conviviale pendant un atelier guidé de 2h, où vous apprenez à identifier les arômes, les textures et les saveurs qui s’harmonisent, accompagnés par l’expertise de vos hôtes.

L’atelier est co-animé par les équipes du Château de Parnay et de Nuances de Chocolat.

Echange autour des terroirs, des connivences qui existent entre la vigne et le cacaoyer, et du travail qu’il est possible de réaliser à partir des matières premières que représentent le raisin et la fève de cacao.

A l’issue de cet atelier, le vin et le chocolat n’auront presque plus de secret pour vous !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 février 2026 de 15h à 17h.

+33 2 41 38 84 85 contact@chateaudeparnay.fr

English :

You’re invited to a unique sensory experience at the Cellar pairings: Wine & Chocolate workshop, in collaboration with Jérôme Duffault, Nuances de Chocolat chocolatier from Anjou.

