Accords et Découvertes Fromages & Vins Laval

Soirée dégustation

Un véritable voyage au cœur de nos régions françaises et à la découverte des différents terroirs pour enrichir vos connaissances et vos papilles gourmandes… à travers une sélection de fromages AOP, accompagnés de vins soigneusement choisis pour créer des accords gourmands et surprenants. Ces dégustations offriront une expérience sensorielle unique, mettant en valeur la richesse et la diversité de notre terroir. En partenariat avec La Cave. .

English :

Tasting evening

