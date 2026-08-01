Accords mets-cidre Ferme de la Vallée au Tanneur Auvillars

mardi 18 août 2026 · Ferme de la Vallée au Tanneur · Auvillars

Informations pratiques

Auvillars

Accords mets-cidre

Ferme de la Vallée au Tanneur 200 Chemin de la Vallée aux Tanneurs Auvillars Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:30:00

fin : 2026-08-18 21:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Le cidre ne se déguste pas qu’avec des crêpes !

Venez découvrir la passionnante histoire du cdire et initiez-vous à sa dégustation.

Comment décrire un cidre ?

Avec quelles saveurs s’accorde-t-il parfaitement ?

Tentez cette exploration sensorielle autour de 5 cidres différents accordés avec des bouchées salées ou sucrées. .

Ferme de la Vallée au Tanneur 200 Chemin de la Vallée aux Tanneurs Auvillars 14340 Calvados Normandie +33 6 10 89 17 19

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English : Accords mets-cidre

Cider isn’t just for drinking with crêpes!

L’événement Accords mets-cidre Auvillars a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Terre d’Auge Tourisme