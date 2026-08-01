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AGENDA · Auvillars

Accords mets-cidre Ferme de la Vallée au Tanneur Auvillars

mardi 18 août 2026 · Ferme de la Vallée au Tanneur · Auvillars

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Ferme de la Vallée au Tanneur
Adresse
200 Chemin de la Vallée aux Tanneurs
Ville
14340 Auvillars
Département
Calvados
Tarif

Auvillars

Accords mets-cidre

Ferme de la Vallée au Tanneur 200 Chemin de la Vallée aux Tanneurs Auvillars Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18 21:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Le cidre ne se déguste pas qu’avec des crêpes !
Venez découvrir la passionnante histoire du cdire et initiez-vous à sa dégustation.
Comment décrire un cidre ?
Avec quelles saveurs s’accorde-t-il parfaitement ?
Tentez cette exploration sensorielle autour de 5 cidres différents accordés avec des bouchées salées ou sucrées.   .

Ferme de la Vallée au Tanneur 200 Chemin de la Vallée aux Tanneurs Auvillars 14340 Calvados Normandie +33 6 10 89 17 19 

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English : Accords mets-cidre

Cider isn’t just for drinking with crêpes!

L’événement Accords mets-cidre Auvillars a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Terre d’Auge Tourisme