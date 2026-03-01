Accords mets et bières de printemps Molsheim

Accords mets et bières de printemps

Jeudi 2026-03-19 19:00:00

Dégustation Bistrotnomique Accords Mets & Bières de Printemps

Au cœur du printemps alsacien, cette soirée bistrotnomique invite les gourmets à découvrir une rencontre subtile entre cuisine haut de gamme et bières artisanales de saison. Pensé comme un véritable voyage sensoriel, l’événement met en lumière la créativité culinaire du chef et la richesse brassicole locale, dans un cadre chaleureux et convivial.

Une cuisine raffinée, inspirée par le terroir

Chaque assiette est imaginée comme une interprétation moderne du terroir alsacien. Le chef propose une succession de créations élégantes, jouant sur les textures, les couleurs et les saveurs printanières légumes nouveaux, herbes fraîches, produits locaux sublimés par des techniques contemporaines.

L’objectif offrir une expérience gastronomique accessible, généreuse et profondément ancrée dans l’identité régionale.

Les bières de printemps alsaciennes à l’honneur

Brassées en édition limitée, les bières de printemps se distinguent par leur fraîcheur, leurs notes florales et leur légère rondeur maltée. Sélectionnées auprès de brasseries artisanales alsaciennes, elles accompagnent chaque plat avec précision.

Blonde légère, bière de froment, cuvée houblonnée ou création éphémère chaque accord est pensé pour révéler un nouvel équilibre entre amertume, douceur et aromatique.

Une expérience sensorielle complète

La dégustation est rythmée par des explications pédagogiques autour des accords, permettant aux participants de comprendre

• comment les saveurs se répondent entre mets et bières,

• ce qui caractérise une bière de printemps,

• comment les brasseurs alsaciens travaillent la saisonnalité,

• et pourquoi certains ingrédients se marient naturellement.

Un moment convivial et authentique

Au-delà de la dégustation, l’événement se veut un moment de partage, où l’on célèbre la créativité culinaire, l’artisanat local et l’arrivée des beaux jours. L’ambiance chaleureuse du bistrot, alliée à une approche gastronomique exigeante, crée une expérience unique, à la fois élégante et profondément humaine. .

