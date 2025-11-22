Accords mets & vins: Spécial cuisine mexicaine Amani Hostel La Réole

Accords mets & vins: Spécial cuisine mexicaine

Amani Hostel 2 Rue Peysseguin La Réole Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Voici le menu pour la prochaine dégustation à l’hostel, avec Cave des astres !! Cette fois ci on part au Mexique ! Réservation obligatoire avant le 21 novembre !Menu: Chips de tortilla de maïs et farandole de sauces Ceviche de crevettes (oignon rouge, grenade, mangue, radis, herbes fraiches, citron vert et tequila)/ Bar de ligne et Leche de Tigre/ Tacos façon Barbacoa d’agneau en cuisson lente et son consommé/ Tostada de chili à l’éffiloché de boeuf, queso fresco, légumes croquants et herbes fraiches. Et sans oublier les 5 vins en accord avec les 5 plats ! .

Amani Hostel 2 Rue Peysseguin La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 68 69 69 amanihostel.lareole@gmail.com

