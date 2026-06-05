ACCORDS PERDUS EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse
ACCORDS PERDUS EN CONCERT BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse vendredi 5 juin 2026.
Terrebasse
ACCORDS PERDUS EN CONCERT
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05
La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez d’un énième concert tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales.
Pour ce concert, venez découvrir ou redécouvrir Accords Perdus. Ce duo accordéon/batterie et guitare/ukulélé, interprète des compositions françaises personnelles et décalées. Sur des rythmes passant du tango à la valse, du disco au reggae, il s’enthousiasme sur les petits riens qui font notre quotidien. Consommation, écologie, sport, politique, vie quotidienne, tout est abordé à travers un prisme humoristique. Tenez vous prêts à rire, chanter et danser avec eux !
Places assises limitées, réservation recommandée. .
BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy the umpteenth concert while sampling local produce and craft beers.
L’événement ACCORDS PERDUS EN CONCERT Terrebasse a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE