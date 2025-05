ACCORDS PIANO-VINS L’EXPÉRIENCE INÉDITE ! – Agde, 31 mai 2025 07:00, Agde.

Philippe Cauchi-Pomponi, pianiste jazzman compositeur, épicurien et créatif, vous propose une dégustation de vin en musique.

Concept innovant mêlant à la fois le plaisir du palais et les vibrations sonores.

Cette dégustation augmentée se fera autour de 5 vins, présentés par un spécialiste œnologue, que le pianiste découvrira en même temps que vous. A lui, ensuite de vous faire voyager dans son univers.

Réservation obligatoire, nombre de places limité. .

Avenue Raymond Pitet

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00

English :

Philippe Cauchi-Pomponi, pianist, jazzman and composer, epicurean and creative, invites you to a musical wine tasting.

German :

Philippe Cauchi-Pomponi, Jazz-Pianist, Komponist, Genießer und kreativer Kopf, bietet Ihnen eine Weinprobe mit Musik.

Italiano :

Philippe Cauchi-Pomponi, pianista, jazzista, compositore, epicureo e creativo, vi offre una degustazione musicale di vini.

Espanol :

Philippe Cauchi-Pomponi, pianista, jazzista, compositor, epicúreo y creativo, le propone una degustación musical de vinos.

