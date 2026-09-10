Accords Terre Mer, Médiathèque Constant MELLANO, Puget-sur-Argens
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Constant MELLANO · Puget-sur-Argens
Informations pratiques
Accords Terre Mer Samedi 19 septembre, 18h00 Médiathèque Constant MELLANO Var
Accès libre – Square Georgette Audemar
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Accords Terre Mer
Spectacle de contes et musique par Eric Frèrejacque
Square Georgette Audemar
à partir de 5 ans.
Accès libre
Médiathèque Constant MELLANO Bd Joseph Costamagna , 83480 Puget-sur-Argens Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 45 27 31 https://www.pugetsurargens.fr/sortez-et-bougez/culture-et-evenementiel/mediatheque/joomlannuaire/fiche/23:mediatheque-constant-mellano La Médiathèque Constant MELLANO est ouverte depuis la fin de l’année 2018. Elle a été inaugurée par le Maire Paul BOUDOUBE et les membres du Conseil municipal, le 8 décembre 2018. Depuis elle accueille des dizaines de personnes chaque jour. La médiathèque reçoit aussi chaque semaine des groupes : des scolaires, les crèches, les assistantes maternelles… en plus des horaires d’ouverture au public. Hors vacances scolaires :
Lundi : fermé
Mardi / Vendredi : de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : fermé
Pendant les vacances scolaires Zone B :
Lundi : fermé
Mardi / Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : fermé
Accords Terre Mer
© Illustration : Jean Leblanc ; © commune de Puget sur Argens
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