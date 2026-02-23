Accords thés et chocolats

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Le mariage parfait entre deux trésors le fondant du chocolat et la subtilité du thé. Une expérience gourmande à savourer sans modération.

Laissez-vous tenter par une dégustation où le thé et le chocolat s’unissent pour créer des harmonies surprenantes. Vous découvrirez comment les tanins, les arômes torréfiés ou floraux dialoguent avec des chocolats noirs, lait ou blancs. Un atelier à ne pas manquer pour les épicuriens !

Sur inscription. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

The perfect marriage between two treasures: the melt-in-your-mouth chocolate and the subtlety of tea. A gourmet experience to be savored without moderation.

