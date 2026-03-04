Accords vins & chocolats au Petit Bondieu Restigné

Accords vins & chocolats au Petit Bondieu

30 Route de Tours Restigné Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-30 12:30:00

2026-04-07

À l’occasion de Pâques, nous vous proposons un atelier dégustation accords chocolats et vins une immersion gourmande pour comprendre pourquoi et comment le vin peut sublimer le chocolat.

Une vraie expérience gustative, conviviale et surprenante, idéale à partager en famille ou entre amis.

Au programme

– 4 accords vins & chocolats soigneusement sélectionnés

– Découverte des arômes et initiation à la dégustation

– Visite guidée du chai

– Dégustation complémentaire de notre gamme de vins de Bourgueil et Chinon

– Explications sur l’art des accords mets & vins 16 .

30 Route de Tours Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 33 18 domaine@petitbondieu.fr

English :

For Easter, we’re offering a chocolate and wine tasting workshop: a gourmet immersion to understand why and how wine can enhance chocolate.

A real taste experience, convivial and surprising, ideal for sharing with family or friends.

