Accords Vins et Charcuteries Les Grands Préaux Vinsobres

Les Grands Préaux Domaine de l’Ancienne Ecole Vinsobres Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 17:00:00

fin : 2025-08-28 17:45:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-10 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-24 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-31

Découvrez nos vins bio avec une dégustation de 3 vins et de charcuteries sélectionnées par nos soins sur le marché de Nyons.

Les Grands Préaux Domaine de l’Ancienne Ecole Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 15 68 73 info@domaine-lancienne-ecole.com

English :

Discover our organic wines with a tasting of 3 wines and charcuterie selected by us at the Nyons market.

German :

Entdecken Sie unsere Bio-Weine mit einer Verkostung von 3 Weinen und von uns ausgewählten Wurstwaren auf dem Markt von Nyons.

Italiano :

Scoprite i nostri vini biologici con una degustazione di 3 vini e salumi selezionati da noi sul mercato di Nyons.

Espanol :

Descubra nuestros vinos ecológicos con una degustación de 3 vinos y embutidos seleccionados por nosotros en el mercado de Nyons.

