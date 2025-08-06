Accords Vins et Charcuteries Les Grands Préaux Vinsobres
Les Grands Préaux Domaine de l’Ancienne Ecole Vinsobres Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-06 17:00:00
fin : 2025-08-28 17:45:00
2025-08-06 2025-08-10 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-24 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-31
Découvrez nos vins bio avec une dégustation de 3 vins et de charcuteries sélectionnées par nos soins sur le marché de Nyons.
Les Grands Préaux Domaine de l’Ancienne Ecole Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 15 68 73 info@domaine-lancienne-ecole.com
English :
Discover our organic wines with a tasting of 3 wines and charcuterie selected by us at the Nyons market.
German :
Entdecken Sie unsere Bio-Weine mit einer Verkostung von 3 Weinen und von uns ausgewählten Wurstwaren auf dem Markt von Nyons.
Italiano :
Scoprite i nostri vini biologici con una degustazione di 3 vini e salumi selezionati da noi sul mercato di Nyons.
Espanol :
Descubra nuestros vinos ecológicos con una degustación de 3 vinos y embutidos seleccionados por nosotros en el mercado de Nyons.
