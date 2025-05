Accouchement naturel et projet de naissance – Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes, 22 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 14:00 – 16:15

Gratuit : non Prix libre et conscient, à partir de 2€, sous réserve d’adhésion à l’association TRUST (5 euros minimum), à réaliser AVANT l’atelier. Atelier en non-mixité, réservé aux futures mamans. Adulte

Qu’est-ce qu’un accouchement respecté, physiologique, ou encore « naturel » ?Est-ce vraiment un échec si les choses ne se passent pas comme prévu ?Comment rester active dans ton accouchement, même si une intervention médicale est nécessaire ? Dans cet atelier d’informations et d’échanges, Marion et Gabrielle te guideront avec douceur et clarté. Elles te donneront également des conseils pour rédiger ton projet de naissance, avec des exemples concrets pour t’inspirer.?Atelier animé par Marion Annerose, Sage-femme spécialisée en allaitement et Gabrielle Peyronnet, Doula-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15. Goûter de 16h15 à 16h45.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/projet-de-naissance-et-accouchement-respecte