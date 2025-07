Accr’Ô Couchant Corsaire Aventure Saint-Père-Marc-en-Poulet

Fort de Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18

Prêt(e) à embarquer pour une aventure inoubliable… au coucher du soleil ?

Le Parc Corsaire Aventure vous ouvre ses portes à la tombée de la nuit pour une soirée Accr’O Couchant !

Vendredis 18 et 25 juillet 2025 de 19H30h à 22h

Au Parc Corsaire Aventure

*Pour les détenteurs de Pass Annuels: cette activité n’est pas accessible avec votre Pass. Cependant une réduction de 2€ sera effectué en caisse sur présentation du Pass.

Au programme :

– De l’accrobranche et du TrampÔforest au crépuscule, dans une ambiance unique

– Accès à nos parcours jusqu’à 15m de haut et Nos 4 salles de trampoline !

– Et quelques surprises façon corsaire…

Entre amis ou en famille, vivez une aventure entre ciel et terre, rires et sensations fortes garanties !

Réservation obligatoire sur notre site places limitées !

À partir de 4 ans

https://www.foretadrenaline.com/saint-pere/evenement/ .

Fort de Saint Père Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 40 78 11

