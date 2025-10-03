ACCRO, le végétal qui envoie du goût ! MONOPRIX CAP 3000 Saint-Laurent-du-Var

ACCRO, le végétal qui envoie du goût ! Vendredi 3 octobre, 14h00 MONOPRIX CAP 3000 Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Venez goûter les incontournables croquetas, tranchés à l’italienne ou tranché au poivre, 100% végétal !

MONOPRIX CAP 3000 Av. Eugène Donadeï, 06700 Saint-Laurent-du-Var Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

ACCRO, le spécialiste des alternatives végétales à la viande.