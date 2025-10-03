ACCRO, le végétal qui envoie du goût ! MONOPRIX CROIX ROUSSE Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Venez goûter les incontournables croquetas, tranchés à l’italienne ou tranché au poivre, 100% végétal !

MONOPRIX CROIX ROUSSE 7 Rue de Cuire, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

ACCRO, le spécialiste des alternatives végétales à la viande.