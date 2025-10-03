ACCRO, le végétal qui envoie du goût ! MONOPRIX LA GARENNE La Garenne-Colombes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Venez goûter les incontournables croquetas, tranchés à l’italienne ou tranché au poivre, 100% végétal !
MONOPRIX LA GARENNE 53 Bd de la République, 92250 La Garenne-Colombes La Garenne-Colombes 92250 Hauts-de-Seine Île-de-France
ACCRO, le spécialiste des alternatives végétales à la viande.