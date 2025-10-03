ACCRO, le végétal qui envoie du goût ! MONOPRIX LA GARENNE La Garenne-Colombes

ACCRO, le végétal qui envoie du goût ! Vendredi 3 octobre, 14h00 MONOPRIX LA GARENNE Hauts-de-Seine

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Venez goûter les incontournables croquetas, tranchés à l’italienne ou tranché au poivre, 100% végétal !

MONOPRIX LA GARENNE 53 Bd de la République, 92250 La Garenne-Colombes La Garenne-Colombes 92250 Hauts-de-Seine Île-de-France

ACCRO, le spécialiste des alternatives végétales à la viande.