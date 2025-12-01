Accroche notes à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts
Accroche notes à Villers-Cotterêts
1 Place de l’École Villers-Cotterêts Aisne
Chorale, orchestres et ensembles par l’Ecole de Musique Intercommunale.
Entrée gratuite. venez nombreux écouter nos élèves le mercredi 17 décembre à 19h.
1 Place de l’École Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 52 30 ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr
Choir, orchestras and ensembles by the Ecole de Musique Intercommunale.
Free admission. Come and listen to our students on Wednesday December 17 at 7pm.
