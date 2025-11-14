Accrochez-vous MJC Héritan Mâcon

Accrochez-vous

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-16 10:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

2026-01-16 2026-01-17

4ème exposition des artistes adhérents de la MJC. De nombreuses œuvres à découvrir, à acquérir et même à gagner !

Des œuvres offertes par les artistes seront à gagner à l’occasion d’une tombola ! .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

