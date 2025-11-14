Accrochez-vous MJC Héritan Mâcon
Accrochez-vous MJC Héritan Mâcon vendredi 16 janvier 2026.
Accrochez-vous
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 10:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-17
4ème exposition des artistes adhérents de la MJC. De nombreuses œuvres à découvrir, à acquérir et même à gagner !
Des œuvres offertes par les artistes seront à gagner à l’occasion d’une tombola ! .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Accrochez-vous
German : Accrochez-vous
Italiano :
Espanol :
L’événement Accrochez-vous Mâcon a été mis à jour le 2025-11-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès